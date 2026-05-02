«Детройт» сравнял счет в серии с «Орландо», команды ждет седьмой матч

«Детройт» выиграл у «Орландо» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 93:79. Игра прошла на арене «Киа Центр» в Орландо.
Разыгрывающий защитник «Пистонс» Кейд Каннингем оформил дабл-дабл — 32 очка и 10 подборов.
Счет в серии стал равный — 3−3. Седьмой матч пройдет на паркете «Детройта» в воскресенье, 3 мая. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
НБА.
Плей-офф.
Первый раунд.
Шестой матч.
«Орландо» — «Детройт» — 79:93 (25:26, 35:12, 11:24, 8:31).
О: Бэйн (17), Банкеро (17), да Силва (10).
Д: Каннингем (32 + 10 подборов), Харрис (22 + 10 подборов), Д. Робинсон (14).
Счет в серии: 3−3.