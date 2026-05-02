Кэррик: «Надеюсь, Майну останется в “МЮ” надолго и будет частью команды, которая выигрывает трофеи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик прокомментировал продление контракта с полузащитником Кобби Майну.

"Я был очень впечатлен Кобби с тех пор, как приехал сюда. Знаю его довольно давно, в разных сферах. Он олицетворяет этот клуб: молодые игроки, прошедшие через академию, живут и дышат клубом и демонстрируют настоящий талант. В последних нескольких играх он был великолепен. Все в восторге от этого, включая меня, потому что он заслуживает нового контракта.

Надеюсь, он останется здесь надолго и будет частью успешной команды, которая выигрывает трофеи. Это должна быть цель. Это будет непросто, но в этом и заключается вызов. Кобби должен продолжать двигаться вперед и совершенствоваться. «МЮ» хочет бороться за самые престижные трофеи", — приводит официальный сайт клуба слова Каррика.

В четверг «МЮ» объявил о подписании с Майну пятилетнего контракта до 2031 года.