Ван де Вен может летом перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Тоттенхэма» Микки Ван де Вен в летнее трансферное окно может стать игроком «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Daily Mail, «МЮ» следит за ситуацией 25-летнего голландца, который имеет действующий контракт до 2029 года. По информации источника, в договоре игрока со «шпорами» нет прописанной суммы отступных.
Ван де Вен в 2023 году перешел в «Тоттенхэм» из «Вольфсбурга» за 40 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.
В этом сезоне голландский защитник сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу.