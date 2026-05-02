Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ван де Вен может летом перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Тоттенхэма» Микки Ван де Вен в летнее трансферное окно может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, «МЮ» следит за ситуацией 25-летнего голландца, который имеет действующий контракт до 2029 года. По информации источника, в договоре игрока со «шпорами» нет прописанной суммы отступных.

Ван де Вен в 2023 году перешел в «Тоттенхэм» из «Вольфсбурга» за 40 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

В этом сезоне голландский защитник сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу.