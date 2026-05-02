«Торонто» выиграл у «Кливленда» и сравнял счет в серии

«Торонто» выиграл у «Кливленда» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 112:110 ОТ. Игра прошла на «Скотиабанк Арене» в Торонто.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кавальерс» Эван Мобли, который оформил дабл-дабл — 26 очков и 14 подборов.
Счет в серии стал равный — 3−3. Команды ждет седьмой матч, который пройдет в воскресенье, 3 мая, на паркете «Кливленда». Начало — 23:00 по московскому времени.
«Торонто» — «Кливленд» — 112:110 OT (32:32, 29:19, 31:30, 12:23, 8:6).
Т: Барнс (25 + 14 передач), Уолтер (24), Барретт (24), Мюррэй-Бойлс (17).
К: Э. Мобли (26 + 14 подборов), Митчелл (24), Харден (16), Аллен (14).
Счет в серии: 3−3.