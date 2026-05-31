Тиафо нанес поражение Фарии в третьем круге «Ролан Гаррос»

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо победил португальца Джейми Фарию в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 4 часа 5 минут. 28-летний Тиафо (22-й номер мирового рейтинга) выполнил 15 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 8 из 15 брейк-поинтов. На счету его 22-летнего соперника (115-я ракетка мира) 26 подач навылет, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-поинта (из 9).
Следующим соперником Тиафо станет итальянец Маттео Арнальди.
Париж (Франция).
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос».
Общий призовой фонд 71 600 000 долларов.
Открытые корты, грунт.
Мужчины.
Одиночный разряд.
Третий круг.
Фрэнсис Тиафо (США, 19) — Джейми Фария (Португалия, Q) — 4:6, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:1, 6:2.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.