Леау: «Я горжусь тем, что вписал свое имя в историю “Милана”, но я хочу новую главу»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал, что намерен сменить команду.
«Я горжусь тем, что вписал свое имя в историю “Милана”, но я хочу новую главу. Я чувствую, что готов играть в другой лиге. Я сделал все возможное для “Милана”, но пришло время попробовать новый вызов», — цитирует 26-летнего португальца Sport TV.
По данным Football Insider, сумма сделки по переходу форварда может составить 43 миллиона евро. При этом информации о том, куда может перейти футболист, пока нет.
Леау играет за «Милан» с августа 2019 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
В сезоне-2025/26 нападающий в 31 матче забил 10 голов и отдал три результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.
