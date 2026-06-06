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Владимир Сальников: «В лице Рылова мы увидели возрождение отечественного плавания. Сейчас уже можно говорить, что этот результат запомнится»

Вице-президент Федерации водных видов спорта Владимир Сальников высказался о завершении спортивной карьеры двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова.

Источник: Спортс‘’

"Мы увидели трогательную церемонию с Евгением Рыловым, успех Жени на Олимпиаде, два золота после длительного перерыва, мы увидели возрождение отечественного плавания в его лице. Ему удалось прорвать эту плотину и оказаться на пьедестале. Это колоссальный труд, вера в себя и тех, кто тебя окружает. Сейчас уже можно говорить о том, что этот результат запомнится. Скромный парень, грустно видеть его последний заплыв.

Он проплыл на технику, порадовал болельщиков и спортсменов, друзья по команде его поддержали. Меня радует, что он видит свою дальнейшую деятельность с нашей федерацией, нашим видом спорта, ездит по регионам, проводит различные мастер-классы, для детей он настоящий герой.

Он чувствует определенную ответственность, благодаря его усилиям, его победам многие выбрали для себя плавание и посвятят ему дальнейшую жизнь. Хочется, чтобы он нашел себя в новом амплуа, пережил этот транзитный период", — сказал Сальников.