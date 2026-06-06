Владимир Сальников: «В лице Рылова мы увидели возрождение отечественного плавания. Сейчас уже можно говорить, что этот результат запомнится»

"Мы увидели трогательную церемонию с Евгением Рыловым, успех Жени на Олимпиаде, два золота после длительного перерыва, мы увидели возрождение отечественного плавания в его лице. Ему удалось прорвать эту плотину и оказаться на пьедестале. Это колоссальный труд, вера в себя и тех, кто тебя окружает. Сейчас уже можно говорить о том, что этот результат запомнится. Скромный парень, грустно видеть его последний заплыв.