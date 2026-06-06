Радмир Габдуллин: «Шлейхер — лидер сборной России, что бы ни происходило. Он и Терновой хорошо уже тренируются, готовятся к чемпионату Европы»

Ранее тренерский штаб сборной России принял решение временно разбить дуэт Шлейхера с Русланом Терновым из-за дисциплинарного нарушения со стороны спортсменов.
"У спортсменов, особенно у профессионалов, которые ставят все на кон, бывают порой временные трудности. Они связаны с какими-то моральными и физическими перегрузками, и часто спортсмен немножко выходит из себя.
Для этого нужен тренерский штаб, наставники, для этого нужна и федерация, чтобы в такие сложные моменты, когда спортсмен ходит по тонкому льду и находится на грани, удерживать его, поддерживать, давать ему шанс и, естественно, заниматься наставлениями.
Это воспитательный процесс — большой, многоэтапный, наступательный. Поэтому мы не только готовим спортсменов для того, чтобы они выходили и побеждали, но мы их и воспитываем, потому что они будущие тренеры и наставники. Для нас важно было, чтобы Никита это понял. Понял всю ответственность не только за свои успехи, но и за будущие успехи спортсменов, которые, смотря на него, сейчас изо дня в день шлифуют свою технику", — заявил Габдуллин.
"Никита — важный член нашей сборной и всей Федерации водных видов спорта России. На чемпионат Европы, даст бог, — поедет. Он наша общая медальная надежда. Никита может составить хорошую конкуренцию многим лидерам на чемпионате Европы. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы этот план удался.
Никита, еще раз повторяюсь, лидер сборной России, что бы ни происходило. И Никита, и Руслан Терновой хорошо уже тренируются, готовятся к чемпионату Европы. У них все хорошо, в бодром духе. Самое главное — они внутри команды.
Что касается разделения пары, будет Шлейхер с Евгением Кузнецовым или нет, это уже тактика тренеров, прерогатива нашего тренерского штаба — соединять, объединять, разделять, миксовать. Для этого есть тренерский штаб, я в это не лезу«, — цитирует Габдуллина “Чемпионат”.