Радмир Габдуллин: «Шлейхер — лидер сборной России, что бы ни происходило. Он и Терновой хорошо уже тренируются, готовятся к чемпионату Европы»

Это воспитательный процесс — большой, многоэтапный, наступательный. Поэтому мы не только готовим спортсменов для того, чтобы они выходили и побеждали, но мы их и воспитываем, потому что они будущие тренеры и наставники. Для нас важно было, чтобы Никита это понял. Понял всю ответственность не только за свои успехи, но и за будущие успехи спортсменов, которые, смотря на него, сейчас изо дня в день шлифуют свою технику", — заявил Габдуллин.