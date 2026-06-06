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«Критериум Дофине». 1-й этап. Гонщики проедут по маршруту длиной 146 км с набором высоты 2985 м

7 июня пройдет первый этап веломногодневки «Критериум Дофине».

Источник: Спортс‘’

«Критериум Дофине».

1-й этап.

Визий — Сент-Исмье, Франция.

146,2 км.

Профиль/Карта.

Начало — 12.15 по московскому времени.

Фавориты.

Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates).

Поль Сейшас (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale).

Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates).

Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility).

Оскар Онли (Великобритания, INEOS Grenadiers).

Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike).

Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers).

Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek).

Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike).

Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers).

Бен Хили (Ирландия, EF Education — EasyPost).

Мэттью Риччителло (США, Decathlon AG2R La Mondiale).

Бенуа Коснефруа (Франция, UAE Team Emirates).

Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla).

Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar).

Пельо Бильбао (Испания, Bahrain — Victorious).

Харольд Техада (Колумбия, Astana Qazaqstan).

Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek).

Жордан Жега (Франция, TotalEnergies).

Маттео Трентин (Италия, Tudor Pro Cycling).