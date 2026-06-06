«Критериум Дофине». 1-й этап. Гонщики проедут по маршруту длиной 146 км с набором высоты 2985 м

«Критериум Дофине».
1-й этап.
Визий — Сент-Исмье, Франция.
146,2 км.
Профиль/Карта.
Начало — 12.15 по московскому времени.
Фавориты.
Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates).
Поль Сейшас (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale).
Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates).
Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility).
Оскар Онли (Великобритания, INEOS Grenadiers).
Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike).
Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers).
Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek).
Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike).
Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers).
Бен Хили (Ирландия, EF Education — EasyPost).
Мэттью Риччителло (США, Decathlon AG2R La Mondiale).
Бенуа Коснефруа (Франция, UAE Team Emirates).
Люк Плапп (Австралия, Jayco AlUla).
Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar).
Пельо Бильбао (Испания, Bahrain — Victorious).
Харольд Техада (Колумбия, Astana Qazaqstan).
Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek).
Жордан Жега (Франция, TotalEnergies).
Маттео Трентин (Италия, Tudor Pro Cycling).