Самые дорогие билеты на матч «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» продавали за более чем 75 тысяч долларов США

«Нью-Йорк» 9 июня принимает «Сан-Антонио» в третьем матче финальной серии плей-офф НБА.
По данным AP, самые дешевые доступные места на верхнем ярусе «Мэдисон Сквер Гарден» стоили более 5000 долларов США на платформах перепродажи, таких как StubHub, SeatGeek и VividSeats. Возможность сидеть у кромки площадки стоила более 75000 долларов США.
Перспектива разгрома («сухой» победы в серии со счетом 4−0) подняла цены на билеты до более чем 10000 долларов за штуку к прошлым выходным, и цена примерно такая же на возможный шестой матч, если он потребуется. При этом арена «Никс» вмещает около 20 тысяч человек.
«Нью-Йорк» после второго матча серии ведет со счетом 2−0.
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