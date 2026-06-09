Самые дорогие билеты на матч «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» продавали за более чем 75 тысяч долларов США

Перспектива разгрома («сухой» победы в серии со счетом 4−0) подняла цены на билеты до более чем 10000 долларов за штуку к прошлым выходным, и цена примерно такая же на возможный шестой матч, если он потребуется. При этом арена «Никс» вмещает около 20 тысяч человек.