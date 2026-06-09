Лига наций. Куба сыграет с Польшей, Франция встретится с Италией и другие матчи

Лига наций.
Мужчины.
10 июня.
Куба — Польша — 8.00.
Китай — Словения — 11.30.
Украина — Япония — 15.00.
Турция — США — 18.00.
Бельгия — Болгария — 19.00.
Сербия — Аргентина — 22.30.
Франция — Италия — 23.00.
11 июня.
Бразилия — Иран — 2.00.
Канада — Германия — 2.30.
Турнирное положение: Сербия — 0 побед — 0 поражений (0 очков), Франция — 0−0 (0), Болгария — 0−0 (0), Германия — 0−0 (0), Бельгия — 0−0 (0), Польша — 0−0 (0), Италия — 0−0 (0), Турция — 0−0 (0), Словения — 0−0 (0), Аргентина — 0−0 (0), Бразилия — 0−0 (0), Япония — 0−0 (0), Китай — 0−0 (0), США — 0−0 (0), Куба — 0−0 (0), Иран — 0−0 (0), Канада — 0−0 (0), Украина — 0−0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.