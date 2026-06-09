«Критериум Дофине». 4-й этап. Гонщики проедут 167,4 км по маршруту с шестью категорийными подъемами

«Критериум Дофине».
4-й этап.
Ле-Пюи-ан-Веле — Монтрон-ле-Бен, Франция.
167,4 км.
Профиль/Карта.
Начало — 14:15 по московскому времени.
Общий зачет (после 3-го этапа).
1. Алекс Боден (Франция, EF Education — EasyPost) — 10.01,01.
7. Кевин Воклен (Франция, Netcompany INEOS) — 0,12.
8. Оскар Онли (Великобритания, Netcompany INEOS) — то же время.
4. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) — 0,15.
5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 0,47.
6. Маттиас Скельмосе (Испания, Lidl — Trek).
7. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) — 0,50.
8. Максим ван Гилс (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe).
9. Шон Куинн (США, EF Education — EasyPost).
10. Бруно Армирайл (Франция, Visma | Lease a Bike) — 0,57.