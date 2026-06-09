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«Критериум Дофине». 4-й этап. Гонщики проедут 167,4 км по маршруту с шестью категорийными подъемами

10 июня пройдет четвертый этап веломногодневки «Критериум Дофине».

Источник: Спортс‘’

«Критериум Дофине».

4-й этап.

Ле-Пюи-ан-Веле — Монтрон-ле-Бен, Франция.

167,4 км.

Профиль/Карта.

Начало — 14:15 по московскому времени.

Общий зачет (после 3-го этапа).

1. Алекс Боден (Франция, EF Education — EasyPost) — 10.01,01.

7. Кевин Воклен (Франция, Netcompany INEOS) — 0,12.

8. Оскар Онли (Великобритания, Netcompany INEOS) — то же время.

4. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) — 0,15.

5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 0,47.

6. Маттиас Скельмосе (Испания, Lidl — Trek).

7. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) — 0,50.

8. Максим ван Гилс (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe).

9. Шон Куинн (США, EF Education — EasyPost).

10. Бруно Армирайл (Франция, Visma | Lease a Bike) — 0,57.