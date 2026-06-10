Дегтярев рассказал, когда ждет визита экспертов WADA в Россию

В 2023 году исполком WADA оставил РУСАДА без полноценного статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Причиной стало то, что кодекс не интегрирован в национальное законодательство. РУСАДА выразило несогласие с данным решением и обратилось в CAS. Однако осенью 2025 года стороны временно прекратили судебные разбирательства. В марте стало известно, что WADA возобновило судебный процесс против РУСАДА в CAS.