Дегтярев рассказал, когда ждет визита экспертов WADA в Россию

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил ТАСС, что после принятия Госдумой необходимых антидопинговых поправок рассчитывает на приезд экспертов Всемирного агентства (WADA) для аудита РУСАДА до конца 2026 года.
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, приводящий российское антидопинговое законодательство в соответствие с международными стандартами.
«Благодарю Госдуму и комитет по спорту за поддержку законопроекта, который приводит наше национальное антидопинговое законодательство в соответствие с актуальными международными антидопинговыми нормами. Документ также получил высокую оценку WADA и в итоге был принят Госдумой. Это позволит нам завершить арбитражный процесс по делу РУСАДА — WADA в Спортивном арбитражном суде», — заявил Дегтярев.
По его словам, второй пункт, который российской стороне надо выполнить, — провести аудит РУСАДА. «Ждем экспертов организации в Москве в этом году», — отметил Дегтярев.
В 2023 году исполком WADA оставил РУСАДА без полноценного статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Причиной стало то, что кодекс не интегрирован в национальное законодательство. РУСАДА выразило несогласие с данным решением и обратилось в CAS. Однако осенью 2025 года стороны временно прекратили судебные разбирательства. В марте стало известно, что WADA возобновило судебный процесс против РУСАДА в CAS.