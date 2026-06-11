ФИФА и ФИФПро перед ЧМ-2026 договорились о сотрудничестве

«Этот меморандум о взаимопонимании знаменует собой новую эру в отношениях организаций. Мы совместно разработали устойчивый механизм, гарантирующий, что решения, непосредственно затрагивающие их интересы, будут основаны на коллективном процессе, подкрепленном социальным диалогом. В этом и заключается суть современного управления, и мы гордимся тем, что подаем пример», — отметил президент ФИФА Джанни Инфантино.