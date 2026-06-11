Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФИФА и ФИФПро перед ЧМ-2026 договорились о сотрудничестве

Международная федерация футбола (ФИФА) и международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФПро) в преддверии чемпионата мира-2026 договорились о сотрудничестве.

Международная федерация футбола (ФИФА) и международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФПро) в преддверии чемпионата мира-2026 договорились о сотрудничестве.

"Организации заключили меморандум о взаимопонимании, открывающий новую главу в сотрудничестве между двумя организациями и в управлении футболом в целом.

Соглашение, вступающее в силу немедленно и действующее до 31 декабря 2031 года, устанавливает современную систему управления, основанную на социальном диалоге, укрепляет представительство ФИФПро в структурах ФИФА и открывает путь для тесного сотрудничества по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес", — говорится в пресс-релизе.

ФИФПро признана глобальным представительным органом профессиональных футболистов, а также социальным партнером, представляющим интересы игроков как сотрудников.

«Этот меморандум о взаимопонимании знаменует собой новую эру в отношениях организаций. Мы совместно разработали устойчивый механизм, гарантирующий, что решения, непосредственно затрагивающие их интересы, будут основаны на коллективном процессе, подкрепленном социальным диалогом. В этом и заключается суть современного управления, и мы гордимся тем, что подаем пример», — отметил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Аномальная жара, ливни, торнадо, лесные пожары. Угрожают ли природные катастрофы ЧМ-2026?