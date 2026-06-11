Англия разгромила Коста-Рику в товарищеском матче накануне старта ЧМ-2026

На 9-й минуте встречи полузащитник Деклан Райс открыл счет. В концовке тайма в ворота костариканцев был назначен пенальти, но после просмотра видеопорота одиннадцатиметровый был отменен. На 68-й минуте Энтони Гордон реализовал пенальти и удвоил преимущество англичан. В концовке Олли Уоткинс довел счет до крупного.