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Инфантино — о запрете во въезде в США сомалийскому арбитру ЧМ-2026: «ФИФА — не короли мира»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с сомалийским арбитром Омаром Артаном, которому было отказано во въезде в США.

Источник: Спорт-Экспресс

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с сомалийским арбитром Омаром Артаном, которому было отказано во въезде в США.

«К сожалению, с судьей из Сомали случилось то, что случилось. Мы не короли мира, которые могут править правительствами стран и полицией. Мы — спортивная организация», — приводит Reuters слова Инфантино.

Сомалиец был включен ФИФА в список судей для работы на чемпионате мира-2026, но в аэропорту Майами ему отказали во въезде без каких-либо объяснений.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Гостеприимство по-американски. Лучшего арбитра Африки не пустили в США для работы на ЧМ-2026.