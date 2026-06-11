Махоумс подписал рекордный контракт с «Чифс» на 505 миллионов долларов

«За последнее десятилетие Патрик стал одной из самых знаковых и любимых спортивных фигур всех времен. Он помог нашей франшизе пять раз выйти в Супербоул и завоевать три чемпионских титула. Патрик — талант поколения и выдающаяся личность, и я очень рад, что он продолжит вести нашу команду в будущее», — отметил Кларк Хант, председатель и генеральный директор клуба.