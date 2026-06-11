Сборная Ирана готова останавливать свои матчи на ЧМ-2026 из-за флагов и кричалок на стадионах в США

«Мы проинформировали ФИФА о том, что если на стадионах, где Иран играет на чемпионате мира, будут вывешены неофициальные флаги или скандированы лозунги против национальной сборной, то тренер команды обязательно будет нести ответственность за остановку матча. Нас заверили, что во время матча против Египта на стадионе не произойдет никаких инцидентов, нарушающих порядок», — приводит Reuters слова Доньямали.