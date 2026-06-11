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Зиньо верит, что сборная Бразилии может выиграть ЧМ-2026

Чемпион мира 1994 года со сборной Бразилии Зиньо верит, что бразильцы могут выиграть чемпионат мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпион мира 1994 года со сборной Бразилии Зиньо верит, что бразильцы могут выиграть чемпионат мира-2026.

«Бразилия не является явным фаворитом, но у нее есть хорошие игроки, которые могут объединиться в сильную команду. Думаю, у нее есть шансы», — приводит Reuters слова Зиньо.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Бразилии сыграет в группе С с Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).

Бразилия — без шансов, англичане — поборются. Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов ЧМ-2026.