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Инфантино — об участии Ирана в ЧМ-2026: «ФИФА хочет объединить мир»

Президент ФИФА Джанни Инфантино верит, что участие сборной Ирана в чемпионате мира-2026, несмотря на геополитическую напряженность, может помочь футболу объединить людей.

Источник: Спорт-Экспресс

Президент ФИФА Джанни Инфантино верит, что участие сборной Ирана в чемпионате мира-2026, несмотря на геополитическую напряженность, может помочь футболу объединить людей.

"Мы всегда стараемся найти решения. Иногда быстрые крики и вопли приводят к обратному эффекту, чем поиск решения. Проблемы есть, но это нормально для мероприятия такого масштаба. Некоторые в США, некоторые в Канаде, некоторые в Мексике.

Люди говорили, что Иран не сможет приехать на чемпионат мира. Я пообещал им, что они приедут. Когда Иран будет играть, стадион будет полон, и я надеюсь, что будет царить позитивная атмосфера, потому что это футбол. Мы хотим объединить мир", — цитирует Reuters Инфантино.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Гид по групповому этапу ЧМ. Какие матчи точно не стоит пропускать.