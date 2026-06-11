Инфантино — об участии Ирана в ЧМ-2026: «ФИФА хочет объединить мир»

Люди говорили, что Иран не сможет приехать на чемпионат мира. Я пообещал им, что они приедут. Когда Иран будет играть, стадион будет полон, и я надеюсь, что будет царить позитивная атмосфера, потому что это футбол. Мы хотим объединить мир", — цитирует Reuters Инфантино.