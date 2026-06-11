Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Любичич вызван в сборную Австрии на замену Баумгартнеру в заявке на ЧМ-2026

Полузащитник «Шальке» Деян Любичич вызван в сборную Австрии на замену травмированному Кристофу Баумгартнеру.

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник «Шальке» Деян Любичич вызван в сборную Австрии на замену травмированному Кристофу Баумгартнеру. Ожидается, что 28-летний австриец прибудет в расположение команды в четверг.

В понедельник, 7 июня, Баумгартнер во время разминки перед товарищеским матчем против сборной Туниса (1:0) повредил мышцу правого бедра.

В сезоне-2026/27 Любичич сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Соперниками Австрии на групповом турнире будут Иордания, Аргентина и Алжир.

Аргентина готова к защите титула, дерзкая команда Рангника, преобразившийся Алжир и новичок ЧМ.