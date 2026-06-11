Инфантино: «Если бы ФИФА продавала билеты на ЧМ-2026 по более низкой цене, они бы попали на вторичные рынки»

«Начальная цена в 60 долларов — это самая низкая цена входа среди всех видов американского спорта на стадии плей-офф. Если бы мы продавали билеты по более низкой цене, они бы попали на вторичные рынки по гораздо более высоким ценам. Каждый полученный доллар возвращается в организацию и будет потрачен на развитие футбола», — цитирует Reuters Инфантино.