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Почеттино: «Никто не видит США в претендентах на победу в ЧМ-2026, но почему бы и нет?»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино не исключает, что его команда может быть претендентом на победу в чемпионате мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино не исключает, что его команда может быть претендентом на победу в чемпионате мира-2026.

«С того дня, как я принял этот вызов в сборной США, воспринял эту ответственность как мотивацию и источник энергии. Никто не видит США (в претендентах на победу). Но, анализируя другие чемпионаты мира, думаешь: “Почему бы и нет?” Организовывать турнир в качестве принимающей стороны может создать синергию с людьми, поддержку, которую чувствуют игроки. Пусть это даст нам свободу летать. Почему бы и нет?», — приводит The Guardian слова Почеттино.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Американцы сыграют в группе D с Парагваем (13 июня), Австралией (19 июня) и Турцией (26 июня).

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