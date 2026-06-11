Почеттино: «Никто не видит США в претендентах на победу в ЧМ-2026, но почему бы и нет?»

«С того дня, как я принял этот вызов в сборной США, воспринял эту ответственность как мотивацию и источник энергии. Никто не видит США (в претендентах на победу). Но, анализируя другие чемпионаты мира, думаешь: “Почему бы и нет?” Организовывать турнир в качестве принимающей стороны может создать синергию с людьми, поддержку, которую чувствуют игроки. Пусть это даст нам свободу летать. Почему бы и нет?», — приводит The Guardian слова Почеттино.