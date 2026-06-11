Сборной Гаити запретили играть на ЧМ-2026 в форме с изображением войны за независимость

«В ходе проверки ФИФА определила, что некоторые визуальные элементы могут быть истолкованы по-разному в соответствии с ее правилами в отношении экипировки, и в конечном итоге запросила внесение изменений в дизайн. Хотя эта интерпретация отличалась от наших намерений, наша компания уважает процедуру и выполнила окончательные требования», — сообщил Reuters прездставитель компании Saeta, базирующейся в Колумбии.