Третий матч финала НБА-2026 стал самым просматриваемым с 1998 года

Финал в 2026 году в среднем собирает 19,1 миллиона зрителей, что является вторым самым высоким показателем с тех пор, как ABC и ESPN стали транслировать игры в 2003 году. Это представляет собой рост на 114 процентов по сравнению с прошлогодней серией между «Оклахомой» и «Индианой».