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PARIVISION — 9z: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Решающая, третья стадия IEM Cologne Major 2026 стартует, и в первом раунде встречаются PARIVISION и 9z.

Источник: Спорт-Экспресс

Решающая, третья стадия IEM Cologne Major 2026 стартует, и в первом раунде встречаются PARIVISION и 9z. Stage 3 проходит по швейцарской системе, все матчи — Bo3: три победы выводят в плей-офф на Lanxess Arena, три поражения означают вылет. Начало встречи — в 13.00 по московскому времени. PARIVISION заходит напрямую как сеяная команда, однако в последнее время переживает спад формы. 9z, в свою очередь, пробилась через Stage 2, где обыграла Astralis и TYLOO, и подходит к матчу на ходу. Для обеих команд это шанс с первого раунда задать тон в борьбе за плей-офф. Матч покажут официальные англоязычные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.