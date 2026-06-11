The MongolZ — BetBoom: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В стартовом раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются The MongolZ и BetBoom. Заключительная стадия идет по швейцарской системе, все матчи — Bo3: три победы выводят в плей-офф, три поражения — вылет. Начало — в 13.00 по московскому времени. The MongolZ заходят напрямую как одна из сеяных топ-команд и обладают мощным составом, способным навязать борьбу любому сопернику. BetBoom (команда Boombl4) пробилась через Stage 2, где уверенно прошла дистанцию, и стала первой командой из Stage 1, добравшейся до Stage 3. Встреча обещает быть боевой. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.