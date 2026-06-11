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Vitality — FUT: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В стартовом раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 в бой вступает главный фаворит турнира — Team Vitality, и ее соперником станет FUT Esports.

Источник: Спорт-Экспресс

В стартовом раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 в бой вступает главный фаворит турнира — Team Vitality, и ее соперником станет FUT Esports. Заключительная стадия идет по швейцарской системе, все матчи — Bo3: три победы выводят в плей-офф, три поражения — вылет. Начало — в 15.30 по московскому времени. Vitality во главе с ZywOo считается сильнейшей командой мира и действующим чемпионом мейджоров, нацеленным на третий подряд титул. FUT, недавний победитель PGL Bucharest 2026, прошла через Stage 2 с идеальным результатом и попробует устроить сенсацию. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.