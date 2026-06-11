MOUZ — Legacy: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В стартовом раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются MOUZ и Legacy. Заключительная стадия идет по швейцарской системе, все матчи — Bo3: три победы выводят в плей-офф, три поражения — вылет. Начало — в 15.30 по московскому времени. MOUZ заходит напрямую как одна из сильнейших команд мира и считается явным фаворитом пары. Legacy, недавний чемпион CS Asia Championships, пробилась через Stage 2 со счетом 3−2 и постарается навязать борьбу более именитому сопернику. Для бразильцев это серьезная проверка уровня. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.