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Falcons — G2: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Одна из самых ярких вывесок стартового раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 — Team Falcons против G2 Esports.

Источник: Спорт-Экспресс

Одна из самых ярких вывесок стартового раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 — Team Falcons против G2 Esports. Заключительная стадия идет по швейцарской системе, все матчи — Bo3: три победы выводят в плей-офф, три поражения — вылет. Начало — в 18.00 по московскому времени. Falcons под руководством karrigan собрали звездный состав, недавно играли в двух финалах и способны обыграть кого угодно, хотя порой нестабильны. G2 во главе с NiKo пробилась через Stage 2 и попытается использовать колебания соперника. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.