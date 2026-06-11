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NaVi — Spirit: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Главная вывеска стартового раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 — Natus Vincere против Team Spirit.

Источник: Спорт-Экспресс

Главная вывеска стартового раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 — Natus Vincere против Team Spirit, очная встреча двух команд из топ-5 мира. Заключительная стадия идет по швейцарской системе, все матчи — Bo3: три победы выводят в плей-офф, три поражения — вылет. Начало — в 20.30 по московскому времени. NaVi подходит к Кельну в роли одной из лучших команд сезона: коллектив выиграл ESL Pro League S23 и IEM Atlanta 2026. Spirit во главе с donk в пиковой форме и уверенно разнесла Stage 2. Командам не привыкать встречаться на мейджорах: год назад в полуфинале Кельна сильнее оказалась Spirit. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.