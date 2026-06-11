Блаттер — о непопадании арбитра на ЧМ-2026: «Инфантино должен показать, что он сильнее своего друга Трампа»

Ситуация с арбитром Артаном? Это невероятно и абсурдно. Когда стране предоставляется право проведения чемпионата мира, существуют два священных и основополагающих принципа. Первый — это безопасность, которую страна должна гарантировать на время проведения мероприятия. Второй — это выдача въездных виз всем официальным лицам ФИФА. Нет ничего более официального, чем судья. Если страна отказывает во въезде судье, это серьезная проблема, и чемпионат мира не должен проводиться в такой стране. Вина лежит прежде всего на ФИФА: она отказалась от этого принципа, который США не смогли соблюдать. Турнир остановить невозможно, но это возмутительно. Нынешний президент (Джанни Инфантино) должен показать, что он сильнее своего великого друга в Белом доме (Дональд Трамп), не так ли? Когда вы начинаете позволять политике доминировать над вами, это плохо. И другие федерации тоже должны протестовать", — приводит L'Equipe слова Блаттера.