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Aurora — Monte: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В стартовом раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Aurora и Monte.

Источник: Спорт-Экспресс

В стартовом раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Aurora и Monte. Заключительная стадия идет по швейцарской системе, все матчи — Bo3: три победы выводят в плей-офф, три поражения — вылет. Начало — в 20.30 по московскому времени. Aurora заходит напрямую как сеяная команда, но считается одним из аутсайдеров стадии. Monte пробилась через Stage 2 со счетом 3−2, обыгрывая соперников в равных матчах, и постарается продолжить свой путь. Пара выглядит достаточно равной, что обещает упорную серию. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.