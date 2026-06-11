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Vitality — явный фаворит в матче против FUT на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Vitality — FUT 11 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч Vitality — FUT 11 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Безоговорочным фаворитом выглядит Team Vitality: команда во главе с ZywOo считается сильнейшей в мире и действующим чемпионом мейджоров, нацеленным на третий подряд титул. FUT — амбициозный коллектив, недавно выигравший PGL Bucharest 2026 и с идеальным результатом прошедший Stage 2, но разница в классе слишком велика. У турок есть шанс зацепить карту за счет агрессии, однако в серии логика однозначно на стороне Vitality.

Рекомендуемая ставка: победа Vitality в серии.