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The MongolZ — фаворит в матче против BetBoom на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч The MongolZ — BetBoom 11 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч The MongolZ — BetBoom 11 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Небольшое преимущество отдаем The MongolZ: одна из сильнейших азиатских команд мира выше классом и стабильнее на больших сценах. BetBoom (команда Boombl4) подходит к матчу на ходу — россияне уверенно прошли Stage 2 и первыми из участников Stage 1 пробились в Stage 3, — так что серьезного сопротивления не избежать. Тем не менее в Bo3 более ровный и мощный состав The MongolZ выглядит предпочтительнее, поэтому ставим на победу монголов в серии.

Рекомендуемая ставка: победа The MongolZ в серии.