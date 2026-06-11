Защитник сборной США Ричардс готов сыграть с Парагваем на ЧМ-2026

«Реабилитация есть реабилитация. Это никогда не бывает весело. Это были долгие дни попыток привести в порядок лодыжку, снять отек, все такое. Но это заняло примерно столько времени, сколько я ожидал. Первоначальный статус был “день за днем”, но для меня это было ближе к двум-трем неделям», — добавил защитник.