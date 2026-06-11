Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Falcons — фаворит в матче против G2 на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Falcons — G2 11 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч Falcons — G2 11 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Небольшое преимущество отдаем Falcons: звездный состав под руководством karrigan недавно играл в двух финалах и способен обыграть кого угодно. G2 во главе с NiKo опасна и пробилась через Stage 2, но действует нестабильно. Главный риск ставки на Falcons — их собственные колебания формы, однако по совокупности класса и наигранности тактической системы karrigan хозяева пары выглядят предпочтительнее. В Bo3 ставим на победу Falcons в серии.

Рекомендуемая ставка: победа Falcons в серии.