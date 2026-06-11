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Team Spirit — фаворит в битве топ-команд против NaVi на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Natus Vincere — Spirit 11 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч Natus Vincere — Spirit 11 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. В очной встрече двух команд из топ-5 небольшое преимущество отдаем Team Spirit. Коллектив во главе с donk подходит к мейджору в пиковой форме и феноменально прошел Stage 2, потеряв минимум раундов. NaVi — одна из лучших команд сезона (чемпион ESL Pro League S23 и IEM Atlanta 2026), но в личных встречах против Spirit украинцы давно испытывают трудности: год назад в полуфинале Кельна сильнее была именно Spirit. С учетом формы и истории противостояния ставим на победу Spirit в серии.

Рекомендуемая ставка: победа Spirit в серии.