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Лига наций. Словения сыграет с Польшей, Бразилия встретится с Бельгией, Канада против Франции и другие матчи

11 июня пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Источник: Спортс‘’

Лига наций.

Мужчины.

10 июня.

Линьи, Китай.

Китай — Украина — 11.30.

Словения — Польша — 15.00.

Оттава, Канада.

Германия — Италия — 23.00.

Канада — Франция — 2.30 (12 июня).

Бразилиа, Бразилия.

Болгария — Иран — 22.30.

Бразилия — Бельгия — 2.00 (12 июня).

Турнирное положение: Польша — 1 победа — 0 поражений (3 очка), Бразилия — 1−0 (3), Япония — 1−0 (3), Сербия — 1−0 (3), Бельгия — 1−0 (3), США — 1−0 (3), Германия — 1−0 (2), Франция — 1−0 (2), Словения — 1−0 (2), Италия — 0−1 (1), Канада — 0−1 (1), Китай — 0−1 (1), Иран — 0−0 (1), Болгария — 0−1 (0), Турция — 0−1 (0), Аргентина — 0−1 (0), Украина — 0−1 (0), Куба — 0−1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.