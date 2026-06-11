Лига наций. Словения сыграет с Польшей, Бразилия встретится с Бельгией, Канада против Франции и другие матчи

Лига наций.
Мужчины.
10 июня.
Линьи, Китай.
Китай — Украина — 11.30.
Словения — Польша — 15.00.
Оттава, Канада.
Германия — Италия — 23.00.
Канада — Франция — 2.30 (12 июня).
Бразилиа, Бразилия.
Болгария — Иран — 22.30.
Бразилия — Бельгия — 2.00 (12 июня).
Турнирное положение: Польша — 1 победа — 0 поражений (3 очка), Бразилия — 1−0 (3), Япония — 1−0 (3), Сербия — 1−0 (3), Бельгия — 1−0 (3), США — 1−0 (3), Германия — 1−0 (2), Франция — 1−0 (2), Словения — 1−0 (2), Италия — 0−1 (1), Канада — 0−1 (1), Китай — 0−1 (1), Иран — 0−0 (1), Болгария — 0−1 (0), Турция — 0−1 (0), Аргентина — 0−1 (0), Украина — 0−1 (0), Куба — 0−1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.