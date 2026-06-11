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«Критериум Дофине». 6-й этап. Гонщики проедут 182,3 км по маршруту с финишем в подъем первой категории

12 июня пройдет шестой этап веломногодневки «Критериум Дофине».

Источник: Спортс‘’

«Критериум Дофине».

6-й этап.

Сен-Вюльба — Кре-Волан, Франция.

182,3 км.

Профиль/Карта.

Начало — 13:45 по московскому времени.

Общий зачет (после 5-го этапа).

1. Алекс Боден (Франция, EF Education — EasyPost) — 18.07,12.

2. Кевин Воклен (Франция, Netcompany INEOS) — 0,12.

3. Оскар Онли (Великобритания, Netcompany INEOS) — то же время.

4. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) — 0,15.

5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 0,47.

6. Маттиас Скельмосе (Испания, Lidl — Trek).

7. Йорген Нордхаген (Норвегия, Visma | Lease a Bike) — 0,50.

8. Карлос Родригес (Испания, Netcompany INEOS) — 0,57.

9. Лео Бисио (Франция, Decathlon CMA CGM) — 0,59.

10. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 1,00.