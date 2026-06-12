Вратарь сборной ЮАР назвал причины поражения от Мексики

Вратарь сборной ЮАР Ронвен Уильямс прокомментировал поражение от Мексики (0:2) в первом матче чемпионата мира-2026.
«Если вы совершаете ошибки, то вас накажут. На таком уровне ошибки наказуемы. Думаю, самое важное — это то, что теперь мы знаем, с чем имеем дело, потому что к такому в сборной ЮАР не привыкли. Мы очень давно не участвовали в чемпионате мира. В конце матча мы ничего не дали сделать сопернику. У нас также было несколько неплохих моментов. Будем продолжать бороться, будем продолжать двигаться вперед как команда, и станем лучше», — приводит официальный сайт ФИФА слова Уильямса.
Мексика с 3 очками идет на первом месте в группе A. В следующем матче команда Хавьера Агирре 19 июня сыграет с Кореей. ЮАР 18 июня встретится во втором туре с Чехией.
Мексика разобралась с ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Среди троих удаленных — железнодорожник Монтес.