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«Торпедо» объявило об уходе Уткина из клуба

Московское «Торпедо» на официальной странице в Telegram объявило, что полузащитник Даниил Уткин покидает клуб.

Московское «Торпедо» на официальной странице в Telegram объявило, что полузащитник Даниил Уткин покидает клуб. 26-летний россиянин в этом сезоне играл за команду на правах аренды из «Ростова».

«Даниил, спасибо за игру и профессиональное отношение к тренировочному процессу. Удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Уткин перешел из «Ростова» в «Торпедо» на правах аренды в феврале этого года. В 13 матчах Первой лиги он забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

Ранее игрок также выступал за «Краснодар», «Ахмат» и «Балтику». В 2022 году он дебютировал в сборной России. На его счету 2 матча за национальную команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.