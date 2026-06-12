«Торпедо» объявило об уходе Уткина из клуба

Московское «Торпедо» на официальной странице в Telegram объявило, что полузащитник Даниил Уткин покидает клуб. 26-летний россиянин в этом сезоне играл за команду на правах аренды из «Ростова».
«Даниил, спасибо за игру и профессиональное отношение к тренировочному процессу. Удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
Уткин перешел из «Ростова» в «Торпедо» на правах аренды в феврале этого года. В 13 матчах Первой лиги он забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.
Ранее игрок также выступал за «Краснодар», «Ахмат» и «Балтику». В 2022 году он дебютировал в сборной России. На его счету 2 матча за национальную команду.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.