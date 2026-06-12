«Комо» продлил контракт с голкипером Бюте

«С первого дня я чувствовал себя в “Комо” как дома. Это продление контракта отражает оказанное мне доверие, и я и моя семья очень рады быть здесь. Я всегда жажду новых вызовов и твердо верю, что это только начало чего-то особенного. Вместе мы сможем добиться еще большего с Комо», — отметил Бюте.