«Комо» продлил контракт с голкипером Бюте

«Комо» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с голкипером Жаном Бюте. 31-летний француз подписал соглашение до 2030 года.
«С первого дня я чувствовал себя в “Комо” как дома. Это продление контракта отражает оказанное мне доверие, и я и моя семья очень рады быть здесь. Я всегда жажду новых вызовов и твердо верю, что это только начало чего-то особенного. Вместе мы сможем добиться еще большего с Комо», — отметил Бюте.
Вратарь с 2025 года выступает за итальянский клуб, в который перебрался из «Антверпена». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Бюте сыграл в 44 матчах, пропустил 35 мячей и 21 раз сыграл на ноль.