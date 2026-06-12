Агирре: «Мексика начала турнир правильно — победила и не пропустила»

"Нам нужно было еще немного постараться, но начали турнир правильно — победили и не пропустили. Это начало чемпионата мира и у нас уже есть 3 очка, что очень хорошо для нас. У нас были большие ожидания в атаке, было много моментов, но мы были не очень хороши в последней трети.