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Агирре: «Мексика начала турнир правильно — победила и не пропустила»

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре прокомментировал победу над ЮАР (2:0) в первом матче чемпионата мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре прокомментировал победу над ЮАР (2:0) в первом матче чемпионата мира-2026.

"Нам нужно было еще немного постараться, но начали турнир правильно — победили и не пропустили. Это начало чемпионата мира и у нас уже есть 3 очка, что очень хорошо для нас. У нас были большие ожидания в атаке, было много моментов, но мы были не очень хороши в последней трети.

Я был спокоен, надеюсь, игроки тоже. Пытался немного изолировать их от окружающей среды, из-за чего немного волновался. Теперь они знают, что такое чемпионат мира, мне больше не придется рассказывать о том, когда я играл, мне придется поменять свою речь", — приводит официальный сайт федерации футбола Мексики слова Агирре.

Мексика с 3 очками идет на первом месте в группе A. В следующем матче команда Хавьера Агирре 19 июня сыграет с Кореей. ЮАР 18 июня встретится во втором туре с Чехией.

Мексика разобралась с ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Среди троих удаленных — железнодорожник Монтес.