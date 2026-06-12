Агирре: «Мексика начала турнир правильно — победила и не пропустила»

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре прокомментировал победу над ЮАР (2:0) в первом матче чемпионата мира-2026.
"Нам нужно было еще немного постараться, но начали турнир правильно — победили и не пропустили. Это начало чемпионата мира и у нас уже есть 3 очка, что очень хорошо для нас. У нас были большие ожидания в атаке, было много моментов, но мы были не очень хороши в последней трети.
Я был спокоен, надеюсь, игроки тоже. Пытался немного изолировать их от окружающей среды, из-за чего немного волновался. Теперь они знают, что такое чемпионат мира, мне больше не придется рассказывать о том, когда я играл, мне придется поменять свою речь", — приводит официальный сайт федерации футбола Мексики слова Агирре.
Мексика с 3 очками идет на первом месте в группе A. В следующем матче команда Хавьера Агирре 19 июня сыграет с Кореей. ЮАР 18 июня встретится во втором туре с Чехией.
Мексика разобралась с ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Среди троих удаленных — железнодорожник Монтес.