Южная Корея — Чехия: прямая трансляция матча чемпионата мира

Сборные Южной Кореи и Чехии сыграют в матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь с 11 на 12 июня. Игра состоится на стадионе «Акрон» в Гвадалахаре (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 05.00 по московскому времени.
12 июн 05:00 Корея — Чехия _:_
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ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.
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