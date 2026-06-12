Южная Корея — Чехия: прямая трансляция матча чемпионата мира

Сборные Южной Кореи и Чехии сыграют в матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь с 11 на 12 июня. Игра состоится на стадионе «Акрон» в Гвадалахаре (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 05.00 по московскому времени.