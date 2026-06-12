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Южная Корея — Чехия: прямая трансляция матча чемпионата мира

Игра состоится на стадионе «Акрон» в Гвадалахаре (Мексика).

Источник: Спорт-Экспресс

Сборные Южной Кореи и Чехии сыграют в матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь с 11 на 12 июня. Игра состоится на стадионе «Акрон» в Гвадалахаре (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 05.00 по московскому времени.

12 июн 05:00 Корея — Чехия _:_

За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Матч Южная Корея и Чехия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

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