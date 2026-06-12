Тренер ЮАР Брос недоволен второй красной карточкой в матче ЧМ-2026 с Мексикой

Неприятно, что оба игрока получили красные карточки в первом матче чемпионата мира. Теперь у нас двое не смогут сыграть в следующем матче. Но у нас по-прежнему много игроков, поэтому, если мы сохраним тот же настрой и будем играть так же, как сегодня, я уверен, что в следующих двух играх нас ждут отличные результаты. У нас есть семь дней, эти парни профессионалы, поэтому не думаю, что возникнут проблемы. Уверен, что их не будет. Нам нужны следующие два дня, чтобы оправиться от разочарования и усталост«. С субботы-воскресенья парни будут готовы к полноценным тренировкам», — приводит ESPN слова Броса.