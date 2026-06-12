Тренер ЮАР Брос недоволен второй красной карточкой в матче ЧМ-2026 с Мексикой

Главный тренер сборной ЮАР Хуго Брос после поражения от Мексики (0:2) в первом матче чемпионата мира-2026 отметил, что остался недоволен вторым удалением.
"Первую красную карточку стоит принять. Их игрок шел один к воротам, и Яя сфолил на нем, вот как могу понять этот момент. Вторую можем обсуждать. Мексиканский игрок блокировал моего игрока, но такова позиция судьи, и мы тоже должны ее принять, но не думаю, что это было удаление. Там был слишком легкий контракт, чтобы показывать красную карточку.
Неприятно, что оба игрока получили красные карточки в первом матче чемпионата мира. Теперь у нас двое не смогут сыграть в следующем матче. Но у нас по-прежнему много игроков, поэтому, если мы сохраним тот же настрой и будем играть так же, как сегодня, я уверен, что в следующих двух играх нас ждут отличные результаты. У нас есть семь дней, эти парни профессионалы, поэтому не думаю, что возникнут проблемы. Уверен, что их не будет. Нам нужны следующие два дня, чтобы оправиться от разочарования и усталост«. С субботы-воскресенья парни будут готовы к полноценным тренировкам», — приводит ESPN слова Броса.
Мексика с 3 очками идет на первом месте в группе A. В следующем матче команда Хавьера Агирре 19 июня сыграет с Кореей. ЮАР 18 июня встретится во втором туре с Чехией.
Мексика разобралась с ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Среди троих удаленных — железнодорожник Монтес.