Корея — Чехия: объявлены стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Сборные Кореи и Чехии объявили стартовые составы на матч группового турнира чемпионата мира-2026.
Корея: Ким Сын Гю, Ли Хан Бем, Ким Мин Джэ, Ли Ги Хек, Соль Ен У, Хван Ин Бом, Пэк Сын Хо, Тэ Сок Ли, Ли Кан Ин, Ли Джэ Сон, Сон Хын Мин.
Чехия: Матей Коварж, Штепан Халоупек, Робин Гранач, Ладислав Крейчи, Владимир Цоуфал, Томаш Соучек, Александр Сойка, Ярослав Зелены, Лукаш Провод, Павел Шульц, Патрик Шик.
Игра пройдет в мексиканском городе Сапопан на стадионе «Эстадио Акрон» и начнется в 05:00 по московскому времени.
В матче открытия ЧМ-2026 Мексика переиграла ЮАР (2:0) и с 3 очками идет на первом месте в группе A.
12 июн 05:00 Корея — Чехия _:_
Мексика разобралась с ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Среди троих удаленных — железнодорожник Монтес.