Корея — Чехия: объявлены стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Корея: Ким Сын Гю, Ли Хан Бем, Ким Мин Джэ, Ли Ги Хек, Соль Ен У, Хван Ин Бом, Пэк Сын Хо, Тэ Сок Ли, Ли Кан Ин, Ли Джэ Сон, Сон Хын Мин.