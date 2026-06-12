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Рейес — о первом матче ЧМ-2026: «У меня никогда раньше не было таких мурашек по коже»

Защитник сборной Мексики Исраэл Рейес поделился эмоциями от победы над ЮАР (2:0) в первом матче чемпионата мира-2026.

Защитник сборной Мексики Исраэл Рейес поделился эмоциями от победы над ЮАР (2:0) в первом матче чемпионата мира-2026.

«Это был опыт, непохожий ни на что другое. Думаю, у меня никогда раньше не было таких мурашек по коже. Это была вершина того, на что я надеялся и к чему стремился в своей карьере на протяжении многих лет. Все произошло именно так, как я и ожидал и представлял — моя мечта сбылась», — приводит ESPN слова Рейеса.

Мексика с 3 очками идет на первом месте в группе A. В следующем матче команда Хавьера Агирре 19 июня сыграет с Кореей. ЮАР 18 июня встретится во втором туре с Чехией.

Мексика разобралась с ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Среди троих удаленных — железнодорожник Монтес.