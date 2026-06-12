Рейес — о первом матче ЧМ-2026: «У меня никогда раньше не было таких мурашек по коже»

«Это был опыт, непохожий ни на что другое. Думаю, у меня никогда раньше не было таких мурашек по коже. Это была вершина того, на что я надеялся и к чему стремился в своей карьере на протяжении многих лет. Все произошло именно так, как я и ожидал и представлял — моя мечта сбылась», — приводит ESPN слова Рейеса.