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Лира: «Это огромная ответственность, 11 мексиканцев представляют страну с населением 180 миллионов человек»

Полузащитник сборной Мексики Эрик Лира прокомментировал победу над ЮАР (2:0) в первом матче чемпионата мира-2026.

Полузащитник сборной Мексики Эрик Лира прокомментировал победу над ЮАР (2:0) в первом матче чемпионата мира-2026.

«Честно говоря, мы не зацикливались на сложных моментах матча. Старались выполнять свою работу и выкладываться на полную. Понимаем, что это огромная ответственность, ведь 11 мексиканцев представляют страну с населением 180 миллионов человек, поэтому мы сделали все, что могли, и с момента начала матча были настроены на победу», — цитирует ESPN Лиру.

Мексика с 3 очками идет на первом месте в группе A. В следующем матче команда Хавьера Агирре 19 июня сыграет с Кореей. ЮАР 18 июня встретится во втором туре с Чехией.

Мексика разобралась с ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Среди троих удаленных — железнодорожник Монтес.