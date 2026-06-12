Лира: «Это огромная ответственность, 11 мексиканцев представляют страну с населением 180 миллионов человек»

«Честно говоря, мы не зацикливались на сложных моментах матча. Старались выполнять свою работу и выкладываться на полную. Понимаем, что это огромная ответственность, ведь 11 мексиканцев представляют страну с населением 180 миллионов человек, поэтому мы сделали все, что могли, и с момента начала матча были настроены на победу», — цитирует ESPN Лиру.