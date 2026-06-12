Дэйвис пропустит матч чемпионата мира против Боснии и Герцеговины

Защитник сборной Канады Альфонсо Дэйвис пропустит матч чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил главный тренер канадсклой команды Джесси Марш на предматчевой пресс-конференции.
«Вчера мы сделали Дэйвису МРТ. Результаты показали очень хорошие признаки того, что он невероятно хорошо восстанавливается, почти полностью готов. Готовимся к постепенному увеличению нагрузки. Думаю, что он, как и всегда, демонстрирует очень хорошую способность восстанавливаться после мышечных травм. Очень надеемся, что в ближайшие дни сможем ускорить процесс и дать ему шанс вскоре внести свой вклад в нашу работу», — приводит The Athletic слова Марша.
Матч Канада — Босния и Герцеговина состоится в пятинцу, 12 июня. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
Канада — Босния и Герцеговина: онлайн трансляция матча.